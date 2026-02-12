In einem Mehrfamilienhaus in Weferlingen ist ein Feuer ausgebrochen. Ursache ist vermutlich eine brennende Kerze. Das Ausmaß des Schadens zeigt sich aber erst jetzt.

Mehrfamilienhaus evakuiert: Feuerwehr ist in Weferlingen mit Großaufgebot im Einsatz (Fotos im Text)

Weferlingen. – Im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Gardelegener Straße in Weferlingen (Landkreis Börde) ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Um den Brand unter Kontrolle zu halten, waren zehn Feuerwehren aus vier Orten im Einsatz. Der Schaden ist immens.