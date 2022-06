Zwei schwere Unfälle in Haldensleben: Lkw-Fahrer kollidiert mit Familienauto

Gleich zwei schwere Unfälle behinderten am Mittwochmorgen den Berufsverkehr in Haldensleben (Landkreis Börde).

Haldensleben (vs) - Zuerst krachte es an einem Kreisverkehr in Richtung Bülstringen. Ein Lkw-Fahrer verlor hier die Kontrolle über seinen Sattelzug. „Der Lkw ist vor mir gefahren und hat gebremst. Dabei haben die Hinterräder blockiert und der Anhänger ist direkt in den Gegenverkehr gerutscht"", so Berufskraftfahrer Michel.