In der südlichen Innenstadt hat sich ein grausames Verbrechen ereignet. Wie die Polizei der MZ bestätigte, wurde eine Seniorin Opfer eines Eindringlings.

Die Polizei hat den Tatverdächtigen gefasst. Am Donnerstag verkündete ein Richter Haftbefehl gegen einen 23-Jährigen.

Halle (Saale)/MZ - Nach MZ-Informationen hat sich in der südlichen Innenstadt bereits am Mittwochmittag ein grausames Verbrechen ereignet. Eine Seniorin soll auf dem Grundstück vor ihrem Haus von einem unbekannten Mann überfallen und in das Haus gedrängt worden sein. Dort soll der Täter die Rentnerin, nach MZ-Informationen über 70 Jahre alt, vergewaltigt und anschließend ausgeraubt haben.