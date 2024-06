Die Tageseinnahmen eines Burger King-Restaurants in der Leipziger Chaussee in Halle sind Einbrechern zum Opfer gefallen.

Diebe stehlen bei Burger King in Halle Tageseinnahmen aus dem Tresor

Bei Burger King in der Leipziger Chaussee in Halle ist eingebrochen worden.

Halle (Saale)/DUR. - Zu einem Einbruch mit Diebstahl ist es am frühen Freitagmorgen in der Leipziger Chaussee in Halle gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Lesen Sie auch: Hygiene-Probleme bei Burger King - Müssen diese Filialen des Fast-Food-Riesen schließen?

Demnach sollen gegen 3.20 Uhr die Einbrecher zunächst ein Fenster des Schnellrestaurants gewaltsam geöffnet haben. Anschließend sei der Tresor aufgehebelt und die Tageseinnahmen gestohlen worden.

Es wurden Spuren gesichert. Die Polizei ermittelt.