Zwei Wohnungen und ein Kleingarten eines mutmaßlichen Drogendealers sind in Halle Razzien der Polizei unterzogen worden. Was die Beamten fanden.

Razzien in Wohnungen und Kleingarten in Halle: Polizei ermittelt gegen 25-Jährigen

Nach Razzien der Polizei: Eine Cannabiszucht ist in Halle aufgeflogen.

Halle (Saale). - Bei Razzien sind in Halle am Montagnachmittag zwei Wohnungen und ein Kleingarten von der Polizei durchsucht worden, wie die Beamten auf Nachfrage mitteilten.

Demnach erhielten die Polizisten Hinweise, dass ein 25 Jahre alter Mann aus Halle Cannabis in "mehr als dem erlaubten Umfang" besitze. Daraufhin sei es seit dem Mittag bis in die Nachmittagsstunden hinein zu Razzien gekommen. Dabei wurden an den drei durchsuchten Orten 1.500 Gramm Cannabisblüten, zehn Pflanzen, 30 Gramm Haschisch, Aufzuchtzelte und Utensilien für den Cannabishandel entdeckt und sichergestellt, wie es weiter heißt.

Nun ermitteln die Beamten gegen den 25-Jährigen wegen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.