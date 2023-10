Der vermisste 27-jährige Till Valentin R. aus Halle wurde am Sonntag leblos im Bereich Planenaer Landstraße aufgefunden. Die Fahndung wurde eingestellt.

Fahndung eingestellt: Vermisster Till Valentin R. tot in Halle-Planena aufgefunden

VERMISSTE PERSON IN HALLE

In Halle wurde tagelang nach einem 27-Jährigen gesucht.

Halle (Saale)/DUR – Am Sonntagnachmittag wurde der seit Donnerstag in Halle vermisste Till Valentin R. im Bereich der Planenaer Landstraße leblos aufgefunden. Das teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Nach Angaben der Polizei wurde ein Todesursachenermittlungsverfahren eingeleitet.