Ein Dieb und Betrüger soll einen 71 Jahre alten Rentner in wenigen Tagen in Bitterfeld und Halle um 10.000 Euro gebracht haben, nachdem er an dessen Geldkarte gelangt war.

Bitterfeld/Halle. – Die Polizei fahndet nach einem Mann, der einem 71 Jahre alten Rentner erst Geldbörse und EC-Karte gestohlen und anschließend einen finanziellen Schaden von 10.000 Euro zugefügt haben soll.

Demnach entwendete der Täter zunächst am Samstagnachmittag, dem 3. Februar 2025, die Geldbörse des 71-Jährigen und hob gegen 16.45 Uhr an einem Supermarkt-Geldautomaten in der Bismarckstraße in Bitterfeld Tausende Euro ab.

Noch am selben und den darauf folgenden Tagen bezahlte er außerdem mit der Geldkarte Einkäufe in Bitterfeld, Landsberg und Halle.

Nun fahndet die Polizei mit Bildern aus der Überwachungskamera des Geldautomaten nach dem mutmaßlichen Betrüger.

So sieht der mutmaßliche EC-Karten-Betrüger aus:

Wer erkennt diesen Mann? Bild: Überwachungskamera/Polizei

Obwohl der Mann vermummt war, zeigt die Aufnahme Details seines Gesichts. Bild: Überwachungskamera/Polizei

Bekleidet war der Betrüger mit einer Jeans und Sneakern. Bild: Überwachungskamera/Polizei

Wer erkennt diese Mütze und Jacke? Bild: Überwachungskamera/Polizei

Wer den Gesuchten erkennt oder weiß, wo er sich aufhält, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 03493/3010 oder der Mail-Adresse lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de zu melden.

Jeder Hinweis kann hilfreich sein.