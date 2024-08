In Halle ist ein Mann angegriffen worden. Er wurde in Neustadt mit einem Elektroschocker attackiert.

Mann wird in Neustadt von Personengruppe mit Elektroschocker attackiert

Angriff in Halle

Drei Personen haben in Halle einen Mann in der Daniel-Pöppelmann-Straße angegriffen.

Halle (Saale). - Am Mittwoch ist ein Mann gegen 18.45 Uhr in der Daniel-Pöppelmann-Straße in Halle von drei Personen angegriffen worden.

Laut Polizei verwickelten drei unbekannte Personen den 21 Jahre alten Mann in Neustadt zuerst in ein Gespräch. Anschließend sei er durch die Gruppe mithilfe eines Elektroschockers angegriffen worden.

Der Anlass für die Auseinandersetzung ist derzeit noch bekannt, heißt es. Die Tatverdächtigen flüchteten laut Polizei nach der Tat in unbekannte Richtung.

Eine medizinische Behandlung sei durch den 21-Jährigen abgelehnt worden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, so die Polizei weiter.