In der Nacht zu Donnerstag hat ein Mann auf einem Parkplatz am Unterplan in Halle mehrere Autos aufgebrochen. Dank eines Zeugen konnte ihn die Polizei festnehmen.

Halle (Saale)/DUR. - Ein Zeuge hat in der Nacht zu Donnerstag gegen 2 Uhr beobachtet, wie sich ein Unbekannter auf einem Parkplatz am Unterplan in Halle an mehreren Autos zu schaffen machte. Das teilte die Polizei mit.

Der Zeuge habe sofort die Polizei informiert. Nach dem Eintreffen der Beamten sei der Tatverdächtige geflüchtet, konnte aber kurze Zeit später von der Polizei festgenommen werden. Auf dem Parkplatz hätten die Beamten zwei aufgebrochene Autos entdeckt.

Im Rahmen der Ermittlungen habe die Polizei bei dem 33 Jahre alten Beschuldigten diverses Einbruchswerkzeug gefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.