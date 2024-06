In der Seebener Straße in Halle ist es auf einer Kreuzung zu einem Unfall gekommen. Dort sind Rettungskräfte im Einsatz.

Rettungskräfte im Einsatz in Halle: Stau - Unfall auf Kreuzung in Seebener Straße

Nach einem Unfall auf der Seebener Straße in Halle kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Halle (Saale)/DUR. - Zu einem Unfall ist es am frühen Donnerstagmorgen um 6.40 Uhr in der Seebener Straße in Halle gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach ist es zwischen Keplerstraße und Ortsausgang im Kreuzungsbereich zur Trothaer Straße zu dem Unglück zwischen einem Auto und einem Lkw gekommen. Es gab zwei Leichtverletzte, die sich bereits im Krankenhaus befinden.

Es staut sich. Die Polizei regelt den Verkehr vor Ort, bis die Unfallfahrzeuge abgeschleppt wurden.