Ein Ladendetektiv hat eine 16-Jährige im Hauptbahnhof in Halle beim Diebstahl erwischt. Die Jugendliche reagierte ungewöhnlich.

Halle (Saale). – Eine Jugendliche ist am Dienstagabend beim Diebstahl in einem Geschäft im Hauptbahnhof in Halle erwischt worden, teilt die Polizei mit.

Demnach wollte die 16-Jährige Waren stehlen, was dem Ladendetektiv jedoch nicht entgangen war. Dieser sprach die Jugendliche an und gab sich in seiner Funktion zu erkennen.

Obwohl sie wiederholt versuchte, sich loszureißen, hielt der Detektiv die Jugendliche bis zum Eintreffen der Polizei fest. Dabei ließ sie sich auch zu Boden fallen und trat um sich sowie nach dem Ladendetektiv.

Die Polizisten nahmen die 16-Jährige anschließend mit aufs Revier. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden ihre Erziehungsberechtigten informiert und die Jugendliche durfte die Polizeidienststelle wieder verlassen.