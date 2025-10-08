Auf frischer Tat ist ein Ladendieb im Hauptbahnhof in Halle erwischt worden. Doch anstatt sich einsichtig zu zeigen, wurde er aggressiv und landete in Handschellen auf dem Polizeirevier.

Ein Ladendieb wurde im Hauptbahnhof in Halle auf frischer Tat ertappt.

Halle (Saale). – Ein 27-jähriger Ladendieb ist am Dienstag im Hauptbahnhof in Halle aggressiv geworden, nachdem er erwischt worden war, teilt die Polizei mit.

Demnach hatte der 27-Jährige eine Bierflasche aus einem Geschäft stehlen wollen, war dabei jedoch vom Ladendetektiv beobachtet worden. Dieser lief dem Dieb hinterher und versuchte ihn festzuhalten, so die Polizei.

Daraufhin habe der Mann dem Detektiv gedroht und versucht, seine Flucht fortzusetzen. Da griffen Bundespolizisten ein. Als sie ihm die Flasche wegnehmen wollte, habe der 27-Jährige einen Beamten geschlagen.

Aggressivem Ladendieb in Halle werden Handschellen verpasst

Die Polizisten fixierten ihn daraufhin und legten ihm Handfesseln an. Doch der Mann beleidigte die Beamten weiter lautstark. Dann versuchte sich der Mann loszureißen und trat um sich. Dabei traf er den Ladendetektiv an Unterarm und Oberschenkel.

Der 27-Jährige wurde auf das Revier mitgenommen. Dort wurde ein Drogenschnelltest und ein Atemalkoholtest durchgeführt. Ersterer fiel negativ aus. Der Alkoholtest zeigte einen Wert von 0,11 Promille an.

Wegen seines Verhaltens muss er neben der Anzeige wegen Diebstahls nun auch noch mit Verfahren wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie Körperverletzung rechnen.