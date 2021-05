Platzverweis ausgesprochen Hauptbahnhof Halle: 21-Jähriger schlägt und tritt auf seine Freundin ein - Drogentest positiv

Am Samstag wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof in Halle von einem 21-Jährigen gehörig auf Trapp gehalten: Der junge Mann verprügelte seine Freundin und widersetzte sich außerdem gegen die Beamten mit Schlägen und Tritten. Auch einen ausgesprochenen Platzverweis ignorierte der renitente 21-Jährige.