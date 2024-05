Ein 44-Jähriger ist am Hauptbahnhof Halle ausgerastet. Der Betrunkene wollte seine Zigarette auf einem Sicherheitsmitarbeiter ausdrücken - und verletzte ihn mit einem Tritt am Kopf schwer.

Ausgerastet: Betrunkener will Zigarette auf Mann ausdrücken - und tritt ihn krankenhausreif

Ein Sicherheitsmitarbeiter wurde am Hauptbahnhof Halle mit einer Zigarette und einem Tritt attackiert.

Halle (Saale)/DUR. - Zu einem Polizeieinsatz ist es am Dienstagabend am Hauptbahnhof in Halle gekommen, wie die Beamten melden.

Demnach belästigte ein 44 Jahre alter Betrunkener zunächst drei Männer am Hauptbahnhof und beleidigte sie. Als der aggressive Mann zu schreien begann, hätten ein Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn und eine Polizeistreife eingegriffen. Als dem 44-Jährigen wegen seines Verhaltens ein Hausverbot erteilt wurde, habe der Mann angesetzt, dem 27-jährigen Sicherheitsmitarbeiter eine brennende Zigarette ins Gesicht zu drücken.

Hauptbahnhof Halle: Betrunkener tritt auf Sicherheitsmitarbeiter ein

Als die Polizisten ihn daran hinderten, sei es zu einer Rangelei gekommen, während der der Angreifer gefesselt wurde. Der Sicherheitsmitarbeiter der Bahn habe allerdings durch einen Tritt des 44-Jährigen eine Schädelprellung am Kopf erlitten. Er kam ins Krankenhaus.

Den 44-jährigen Deutschen erwarten Strafverfahren wegen Beleidigung, Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Personen, die einem Vollstreckungsbeamten gleichgestellt sind, und des Widerstandes gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Außerdem darf er den Hauptbahnhof Halle zwei Jahre lang nicht mehr betreten.