Halle (Saale). – Am Montagmorgen sorgte ein 29-Jähriger am Hauptbahnhof Halle in kurzer Zeit für mehrere Einsätze, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 6.10 Uhr randalierte der Mann in der Westhalle des Hauptbahnhofs. Zuvor habe er laut herumgeschrien und Mülleimer geworfen. Als die Polizei eintraf, wurde der 29-Jährige bereits von zwei Sicherheitsmitarbeitern festgehalten.

Randalierer am Hauptbahnhof Halle wollte sogar stehlen

Wie die Polizei herausfand, hatte der Randalierer zuvor den Versuch unternommen, aus einem Geschäft Waren zu stehlen.

Nur drei Stunden nach einer Belehrung in der Polizeistelle randalierte der 29-Jährige am Westausgang des Bahnhofs erneut. Dabei habe er einen Imbiss-Aufsteller gegen eine Wand mit Fahrplan geschlagen. Die Polizei belehrte den Mann erneut.