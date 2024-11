Hauptbahnhof Endstation Spuckschutzhaube! Mann beißt der Polizei in Halle ein Loch aus der Matratze

Ein 20-Jähriger hat bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Halle gewütet. Unter anderem biss er den Polizisten ein Loch in die Revier-Matratze.