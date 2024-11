Haus nach Feuer unbewohnbar Brand in Edersleben: Flammen versperren Bewohnern den Fluchtweg

Nach dem Brand eines Hauses in der Dr.-Külz-Straße in Edersleben in Mansfeld-Südharz ist es unbewohnbar. Nur durch den beherzten Einsatz von Nachbarn konnten die Bewohner gerettet werden.