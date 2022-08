Die Feuerwehr Köthen wurde in der Nacht zu Montag zu einem Hausbrand in die Karl-Marx-Straße nach Baasdorf gerufen. Zwei Menschen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Baasdorf/MZ - Die Köthener Feuerwehr war in der Nacht zum Montag bei einem Wohnhausbrandes in der Karl-Marx-Straße in Baasdorf gefordert

Die Alarmierung erfolgte gegen 2 Uhr. „Bei der Anfahrt haben wir eine starke Rauchentwicklung festgestellt und deshalb gegen 2.40 Uhr Katwarn-Alarm wegen Geruchsbelästigung auslösen lassen“, erklärt Köthens Stadtwehrleiter Heiko Schmidt. Dieser konnte gegen 5.20 Uhr wieder aufgehoben werden. Die Feuerwehr war auch gegen 8.15 Uhr noch vor Ort, um die Brandstelle zu sichern und beschädigte Dachziegel abzutragen, wie Schmidt sagt.

Hausbrand in der Karl-Marx-Straße Baasdorf: Der Dachstuhl ist durch den brand stark beschädigt worden. (Foto:Ute Nicklisch)

Der Brand war aus noch ungeklärter Ursache im Obergeschoss des Hauses ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Ein Nachbar half den beiden Bewohnern, einem 52-jährigen Mann und einer 49-jährigen Frau, sich über das Vordach in Sicherheit zu bringen.

Sowohl der Mann als auch die Frau wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen und ein Übergreifen auf die zweite Doppelhaushälfte verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf 300 000 Euro geschätzt.