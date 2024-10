Bei Hausdurchsuchungen in Halle konnte die Polizei unter anderem zwei Kilogramm Methamphetamin und Diebesgut beschlagnahmen. Zwei Männer wurden vorläufig festgenommen.

Hausdurchsuchung in Halle

Die Polizei konnte nach einer Razzia in Halle zwei Verdächtige vorläufig festnehmen.

Halle (Saale). - Die Polizei hat am Dienstagabend unter anderem in der Röserstraße in Halle mehrere Wohnungsdurchsuchungen durchgeführt. Laut Polizei ging den Durchsuchungen ein umfangreiches Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln voraus.

Bei der Razzia wurden circa zwei Kilogramm Methamphetamin, mehrere Hundert Euro Bargeld, ein gestohlenes Motorrad sowie "gefährliche Gegenstände" beschlagnahmt, heißt es weiter.

Zwei Männer im Alter von 39 und 42 Jahren seien festgenommen worden. Durch die zuständige Staatsanwaltschaft Halle werde nun ein Haftantrag am Amtsgericht Halle beantragt. Weitere Entscheidungen stünden noch aus.