Kelbra – Rund um den Stausee Kelbra kämpft die Feuerwehr seit Tagen gegen das Hochwasser. Der Stausee ist komplett gefüllt, zeitweise drohte eine Überflutung an der Helme. Mehrere Orte standen kurz vor der Evakuierung.

Feuerwehr entsetzt: Kite-Surfer auf dem Stausee Kelbra aktiv. (Schnitt: Christian Kadlubietz, Kamera: Frank Schedwill)

Doch nicht bei allen Anwohnern scheint der Ernst der Lage angekommen zu sein. So mussten die stark beanspruchten Feuerwehrleute am zweiten Weihnachtsfeiertag nach einem vermissten Kite-Surfer suchen, der seinen Sport auf der randvollen Talsperre ausübte.

Die Hochwasserlage bleibt an vielen Orten in Sachsen-Anhalt angespannt. (Schnitt: Alexander Pförtsch, Kamera: VS-Redaktion/MZ-Redaktion)

Wie die Feuerwehr Berga mitteilte, konnte der Surfer aber von ebenfalls alarmierten Feuerwehrleuten aus Kelbra am Ufer wohlbehalten angetroffen werden. Ein Feuerwehrmann kommentierte das Verhalten der Surfer mit den Worten: „Da sind Hunderte Einsatzkräfte in zwei Landkreisen im Hochwasser unterwegs, es werden zwei Dörfer evakuiert, es verlieren Menschen ihr Zuhause in den Fluten und was machen die Vertreter der dekadenten Spaßgesellschaft? Sie gehen auf den Überflutungsflächen surfen.“