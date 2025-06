Polizei sperrte weiträumig ab Entwarnung! Vermeintlicher Sprengkörper in Halle-Nietleben stellt sich als harmlos heraus

Ein vermeintlicher Fund von Weltkriegsmunition sorgte am Freitag für einen Polizeieinsatz am Hotel Bergschänke in Halle-Nietleben. Der Kampfmittelräumdienst konnte schnell Entwarnung geben.