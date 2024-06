In Zahna-Elster im Landkreis Wittenberg ist ein Auto frontal mit einem Lkw zusammengestoßen. Der Autofahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Nach einem schweren Verkehrsunfall in Zahna-Elster musste ein Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Zahna-Elster. - Zwei Menschen sind am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Zahna-Elster (Landkreis Wittenberg) verletzt worden.

Ein 88-jähriger Mann war mit dem Auto auf der Kreisstraße 2108 in Richtung der Bundesstraße 187 unterwegs, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Auf Höhe eines Bahnübergangs sei das Auto aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem Lkw frontal kollidiert.

Der 88-jährige Autofahrer sei in dem Geschehen schwer verletzt und schließlich mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht worden, so die Polizei. Der 61-jährige Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die Strecke war nach Angaben der Polizei mehrere Stunden lang voll gesperrt.