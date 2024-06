Am Hufeneisensee in Halle ist ein Fahrradfahrer von unbekannten Personen mit einer ätzenden Flüssigkeit besprüht worden.

Hufeisensee in Halle: Radler von Unbekannten mit ätzender Flüssigkeit bespritzt

Halle (Saale)/DUR. - Am späten Samstagabend ist am Hufeneisensee in Halle ein Fahrradfahrer von drei bislang Unbekannten mit einer ätzenden Flüssigkeit bespritzt worden, wie die Polizei mitteilt.

Demnach sind zwei Fahrradfahrer gegen 22.45 Uhr zunächst auf dem Heimweg vom Hufeisensee von drei unbekannten Personen mehrfach beleidigt worden. Außerdem sei einer der Fahrradfahrer dann von ihnen mit einer Flüssigkeit bespritzt worden, heißt es.

Der Bespritzte erlitt Hautreizungen. Die Polizei ermittelt in dem Fall.