Dieskau/Halle (vs) - Jugendliche haben offenbar am Sonntagnachmittag Steine ins Gleis in Dieskau auf der Strecke zwischen Halle und Gröbers gelegt. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach trafen die eingesetzten Beamten zwei 13-jährige Jungen vor Ort an. Bei den Befragungen sollen die Jugendlichen zugegeben haben, im Gleisbereich gewesen zu sein und dort Steine auf die Gleise gelegt zu haben.

Es soll ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet worden sein, heißt es.

Die Polizei warnt: "Bahnanlagen sind keine Spielplätze! Die Kinder und Jugendlichen begeben sich mit ihrem Handeln in Lebensgefahr. Die Züge nähern sich fast lautlos an und können je nach Windrichtung oft sehr spät wahrgenommen werden." Außerdem gehe von den vorbeifahrenden Zügen eine enorme Sogwirkung aus, die schlimmstenfalls zu tödlichen Unfällen führen könnten.