In Rumänien entdeckt: Zwei von drei gestohlenen Traktoren aus Sachsen-Anhalt wieder da

Bornitz/MZ/yve - Im Norden von Rumänien sind zwei Deutz-Traktoren von der Polizei sichergestellt worden. Diese und eine dritte Zugmaschine waren am vergangenen Mittwoch vom Hof der Firma Milde in Bornitz gestohlen worden. „Am Wochenende ist es gelungen, zwei der Zugmaschinen in Rumänien zu orten. Über diese Feststellung wurde die rumänische Polizei informiert, die das Diebesgut sicherstellen konnte“, so teilt die Polizei mit. „Wir sind über diesen Fahndungserfolg sehr glücklich und möchten der örtlichen Polizei, dem Landeskriminalamt und allen am Fahndungserfolg Beteiligten danken“, sagt Firmenchef Thomas Milde.

Die Ermittlungen dauern an, gesucht werde noch nach dem dritten, kleineren Traktor. Die beiden großen Landmaschinen seien bereits auf einem Feld im Einsatz gewesen, so Milde weiter. Man werde jetzt eine Spedition beauftragen, die Traktoren zurückzuholen.