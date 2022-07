In Sachsen-Anhalt: 15-Monate altes Kleinkind totgeschlagen - Polizei spricht von Gewalt gegen Kopf

Am 26. Juli hat ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Wittenberg Haftbefehle gegen einen 26-jährigen Mann und eine 21-jährige Frau wegen Verdacht des Totschlags eines 15 Monate alten Kleinkindes verkündet.

Wittenberg (vs) - Eine brutale Tat hat sich laut Polizei in Wittenberg abgespielt: Der 26-jährige Mann und Vater des Kindes befindet mittlerweile sich in Untersuchungshaft. Gegen die 21-jährige Mutter wurde der Haftbefehl unter Auflagen ausgesetzt. Alle Beteiligten sind in Wittenberg wohnhaft und syrischer Herkunft. Was war passiert?

Das Kind wurde am späten Abend des 30. Januars 2022 mit einem Rettungswagen zunächst wegen Atemnot in ein Krankenhaus in Wittenberg eingeliefert und untersucht. Von dort aus erfolgte die Verlegung des Kindes mittels Rettungshubschrauber zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Klinik nach Halle/Saale, wo das kleine Mädchen in den Morgenstunden des 31. Januar 2022 verstarb, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau und der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau.

Die Polizeiinspektion Halle (Saale) leitete daraufhin ein Todesermittlungsverfahren zur Feststellung der Todesursache und der Todesumstände ein. Im Zuge der zu führenden notwendigen Ermittlungen und rechtsmedizinischen Untersuchungen hat die Staatsanwaltschaft Dessau Roßlau mehrere Gutachten an das Institut für Rechtsmedizin in Auftrag gegeben. "Im Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchungen und vollständig vorliegenden Gutachten wurden stumpfe Gewalteinwirkungen gegen den Kopf des Kindes festgestellt. Aufgrund der daraus resultierenden Verletzungen verstarb das Kind", heißt es weiter.

Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Wittenberg erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen beide Beschuldigte Haftbefehle, welche gestern durch die Polizei vollstreckt worden. Nach erfolgter Vorführung vor dem Amtsgericht wurden die Haftbefehle durch den Ermittlungsrichter verkündet. Die Ermittlungen zum Motiv der Tat dauern an.