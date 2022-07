Jagdszenen in Dessaus Innenstadt - Polizei sucht Zeugen nach zwei Schlägereien

Dessau/MZ - In der Dessauer Innenstadt ist es in der Nacht zum Sonnabend zu zwei Schlägereien gekommen, bei denen die Ermittler einen Zusammenhang oder zumindest identische Haupttäter vermuten.

Den ersten Zwischenfall gab es am Freitag gegen 23.55 Uhr in Höhe des Friedensplatzes. Eine 21-jährige Dessauerin und ihr 19-jähriger Freund hatten sich auf dem Heimweg befunden, als vier unbekannte Männer auf die beiden zuliefen. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, die dann in eine Schlägerei ausartete, so die Polizei. Dabei wurde der 19-Jährige zu Boden gebracht und durch eine weitere Person getreten. Er erlitt mehrere leichte Verletzungen, lehnte eine medizinische Behandlung jedoch ab.

Gewalt in Dessau: Polizei sucht Zeugen

Gegen 4.20 Uhr kam es in Höhe der Ratsgasse zu einer zweiten Körperverletzung. Hier war es im Vorfeld zu einem Streit zwischen einem jungen Mann und dem 16-jährigen Geschädigten gekommen. Dieser flüchtete in die Ratsgasse in Richtung des Stadtparks. Dabei wurde er von etwa zehn Personen verfolgt und eingeholt. In Höhe der Kavalierstraße schlugen und traten dann mehrere unbekannte Personen auf den 16-Jährigen ein. In der weiteren Folge konnte er erneut flüchten und sich in Sicherheit bringen.

Zeugen, die Hinweise zu den Straftaten machen können, melden sich telefonisch im Polizeirevier Dessau unter (0340) 25030.