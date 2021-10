Jugendliche verschwunden: Polizei sucht nach 17-Jähriger aus Leipzig

Leipzig/DUR/mad - Eine verschwundene 17 Jahre alte Jugendliche beschäftigt aktuell die Polizei in Leipzig. Das Mädchen wurde zuletzt am Mittwoch gegen 21.15 Uhr im Deiwitzweg in Lausen-Grünau gesehen, so die Mitteilung der Polizei am Donnerstag.

Demnach befand sich die 17-Jährige am Sonntag (24.10.2021) aufgrund einer leichten Verletzung zur Behandlung in der Uniklinik und kehrte anschließend nicht in ihre Wohngruppe in der Torgauer Straße zurück.

Da bisherige Suchmaßnahmen erfolglos verliefen und eine „Eigengefährdung nicht ausgeschlossen“ werden könne, wendet sich die Polizei nun an die Bevölkerung und bittet um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten.

Wer hat die Vermisste gesehen oder hatte eventuell Kontakt mit ihr? Hinweise bitte an das Polizeirevier Leipzig, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig unter der Telefonnummer (0341) 966-34224.