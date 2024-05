Ein Mann ist vor dem Edeka-Markt in der Kattowitzer Straße in Halle mit einer Schusswaffe verletzt worden. Das ist bislang zu dem Angriff bekannt.

36-Jähriger vor Edeka-Markt in Halle angeschossen: So sehen die Täter aus

Beim Edeka-Markt in der Kattowitzer Straße in Halle ist ein Mann mit einer Schusswaffe verletzt worden.

Halle (Saale)/DUR. - Zu einem gefährlichen Angriff ist es am Montagabend im Bereich des Edeka-Markts in der Kattowitzer Straße in Halle gekommen. Dies teilt die Polizei auf Nachfrage mit.

Demnach kam gegen 20.50 Uhr ein junger Mann auf einen 36 Jahre alten Mann zu und verlangte nach Zigaretten. Als der 36-Jährige dies ablehnte, sei ein weiterer junger Mann auf ihn zugekommen sein. In der Folge habe der zweite, bislang Unbekannte eine "mutmaßliche Schusswaffe" gezogen, auf den 36-Jährigen gezielt und auch abgedrückt. Daraufhin seien beide Unbekannte in Richtung Vogelweide geflüchtet.

Eine kurze Beschreibung der Täter liegt vor.

Beteiligter 1:

1,70 m groß

20-25 Jahre alt

Dreitagebart

dunkle Haare

Schwarzer Pullover

helle Stoffhose

neongelbe Nike-Schuhe

Beteiligter 2:

1,80 m groß

20-25 Jahre alt

Der 36-Jährige kam verletzt ins Krankenhaus. Von welchem Geschoss er verletzt wurde, mutmaßlich einem Diabolo, muss noch ermittelt werden.

Die Polizei sucht nach den Tätern. Für Hinweise zu den Angreifern werden Zeugen gebeten, sich an die Polizei in Halle zu wenden.