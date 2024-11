In Zeitz stand ein Gebäudekomplex mit mehreren Geschäften, darunter ein Netto-Markt, das Duk-Kaufhaus und eine Bäckerei "Backhaus Hennig", in der Theodor-Arnold-Promenade in Flammen. Die Feuerwehr war im Großeinsatz. Es bestand Gefahr für Anwohner durch die starke Rauchentwicklung.

Brand in Zeitz: Einkaufszentrum mit Duk, Netto und Backhaus Hennig betroffen

In Zeitz brannte ein Einkaufszentrum in der Theodor-Arnold-Promenade aus. Es bestand Gefahr für Anwohner.

Zeitz. - Seit kurz vor drei Uhr brannte ein Gebäudekomplex mit mehreren Geschäften in der Theodor-Arnold-Promenade in Zeitz im Burgenlandkreis. In dem Komplex gibt es neben "Duk, dem unmöglichen Kaufhaus", auch einen Netto-Einkaufsmarkt und die Bäckerei "Backhaus Hennig". Vom Brand waren alle Teile des Zentrums betroffen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte.

Demnach brach das Feuer am frühen Freitagmorgen aus. Seitdem versuchte die Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen und einem Großaufgebot an 65 Einsatzkräften, den Gebäudekomplex zu retten, heißt es. Doch der Brand habe sich auf alle Geschäfte in dem Zentrum ausgeweitet.

Mittlerweile wurde das Feuer gelöscht, heißt es. Die Bäckerei konnte, so ein Sprecher des Brand- und Katastrophenschutzes, gerettet werden. Rauch und Ruß haben sich im ganzen Gebäudekomplex ausgebreitet. Die Statik des Baus werde nun geprüft, heißt es.

Beißende Dämpfe bei Brand in Zeitz: Große Rauchwolke über Michaelisfriedhof

Der Schaden des Brandes wird von der Polizei auf Hunderttausende Euro geschätzt. Niemand wurde bei dem Brand verletzt. Ermittlungen zur Brandursache sollen nun aufgenommen werden.

Der Gebäudekomplex an der Theodor-Arnold-Promenade in Zeitz stand in Flammen. Foto: Feuerwehr Zeitz/Facebook

Über die Katastrophenwarnapp KatWarn wurde eine Warnung an die Bevölkerung wegen starker Rauchentwicklung herausgegeben, die mittlerweile aufgehoben wurde. Anwohner zwischen Röntgenstraße, Schützenstraße und Beethovenstraße sollten demnach Fenster und Türen geschlossen halten, Lüftungs- und Klimaanlagen abgeschaltet werden. Die Rauchwolke zog auch über den Michaelisfriedhof, das Kloster Posa war aber nicht betroffen.

Auch Autofahrer werden aufgefordert, den Bereich großräumig zu umfahren. Die Theodor-Arnold-Promenade und die Gleinaer Straße bleiben vorübergehend gesperrt.