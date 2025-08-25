Eine unbekannte Täterin hat bereits im November 2024 in Köthen aus einem Automaten im Kaufland vergessenes Bargeld mitgenommen. Die Polizei veröffentlicht nun Bilder der mutmaßlichen Diebin.

Unbekannte nimmt vergessenes Geld aus Automaten: Wer kennt diese Frau? (Fotos im Text)

Eine Frau vergaß im November 2024 Geld im Automaten. Die Polizei in Köthen sucht nach der Bargeld-Diebin.

Köthen. – Bereits seit November 2024 ist die Polizei in Köthen nach eigenen Angaben auf der Suche nach einer Geld-Diebin.

Gegen 9.35 Uhr habe die unbekannte Täterin am 5. November 2024 Bargeld aus einem Geldautomaten im Kaufland genommen. Zuvor habe das Opfer das Geld dort vergessen. Es entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich, wie die Polizei meldet.

Eine Überwachungskamera zeigt die vermutliche Täterin:

Die mutmaßliche Täterin nahm das Geld der Geschädigten aus dem Geldautomaten in Köthen. Foto: Polizeiinspektion Dessau-Roßlau

Das Geld vergaß die Geschädigte im Geldautomaten im November 2024 im Kaufland Köthen. Diese Frau soll es genommen haben. Foto: Polizeiinspektion Dessau-Roßlau

Die Polizei bittet darum, dass sich mögliche Zeugen mit Hinweisen an das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld in Köthen unter der Telefonnummer 03496/426-0 oder per Mail an lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de wenden.