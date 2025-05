Ein Geldautomat wurde in einem Einkaufscenter in der Weißenfelser Straße in Naumburg angegriffen. Derzeit ist der Kaufland-Markt nicht geöffnet.

Geldautomat in Einkaufscenter in Naumburg gesprengt: Kaufland derzeit geschlossen

Ermittlungen in Weißenfelser Straße

Ein Geldautomat wurde in der Weißenfelser Straße in Naumburg in einem Shoppingcenter beschädigt.

Naumburg. - Es ist 7.30 Uhr: Die Zufahrten zu den Parkplätzen sind abgesperrt, die Mitarbeiter stehen in Gruppen und tauschen die wenigen verfügbaren Informationen aus, im Vorraum des Naumburger Kauflands in der Weißenfelser Straße sind die Spezialisten des Landeskriminalamts am Werk.

Kurz vor 4 Uhr am Freitagmorgen ist in dem Einkaufszentrum ein Geldautomat der Sparkasse gesprengt worden. Als Polizei und Feuerwehr am Tatort eintreffen, sind die Täter bereits verschwunden. Ob und wieviel Geld erbeutet wurde, wird derzeit noch ermittelt.

Am Einkaufscenter sind Einsatzkräfte vor Ort. Foto: Harald Boltze

Das Kaufland ist aufgrund der Ermittlungen derzeit auch für den Besucherverkehr gesperrt. Wie ein Vertreter der Handelskette bestätigte, braucht es anschließend einen Statiker des Naumburger Bauordnungsamtes, der den Vorraum des Supermarktes überprüft, bevor er ihn wieder für die Öffentlichkeit freigeben kann.

Dass dies noch im Laufe des Freitages passiert, davon geht Olaf-Hartwig Tewes aus. Der Naumburger Leiter des Technischen Hilfswerkes (THW) sah sich am Morgen den Ort der Sprengung an und konnte keine Risse im Gebäude feststellen. „Die Freigabe liegt aber am Bauordnungsamt“, sagte er.