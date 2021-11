Köthen/MZ - Kein Halloween-Scherz: In sozialen Netzwerken hatte am Sonntag die Nachricht die Runde gemacht, dass am Sonntag ein verletzter und stark blutender Mann in der Nähe des Bahnhofs gesehen worden sei. Die MZ fragte bei der Polizei nach. Wie sich herausstellt, handelte es sich nicht etwa um einen geschmacklosen Scherz zum Gruselfest, sondern um einen realen Vorfall.

Ein 39-Jähriger sei angegriffen worden, so eine Sprecherin des Köthener Reviers. Nach ersten Angaben verließ der Mann eine Diskothek am frühen Sonntagmorgen und wollte in Richtung Bahnhof laufen. In der Kastanienstraße sei dann ein Unbekannter auf ihn zugekommen und habe auf das Opfer eingeschlagen. Das Ganze soll sich zwischen sechs und 6.30 Uhr ereignet haben.

Der 39-Jährige sei zu Boden gegangen, der Täter dann weggelaufen, so die Sprecherin weiter. Streifenpolizisten hätten den verletzten Mann dann bei ihrer Runde entdeckt. Nach dem Täter sei gesucht worden, man habe ihn aber nicht finden können. Der 39-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.