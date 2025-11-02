Drei Kinder haben eine 84-Jährige am Samstag in Halle in ein Gespräch verwickelt und ihr beim Tragen ihrer Tasche geholfen. Später stellt die Seniorin fest: Ihr Geldbeutel war weg.

Kinder helfen Seniorin in Halle – Dann fehlen die Geldbörse und 300 Euro

In Halle haben drei Kinder einer 84-Jährigen ihre Geldbörse geklaut.

Halle (Saale). – Drei Jungen haben einer Seniorin in Halle am Samstag erst Hilfe angeboten und dann ihre Geldbörse geklaut, so die Polizei.

Die Kinder sagten der Frau, ihr beim Hochtragen der Einkaufstasche behilflich sein zu wollen und verwickelten sie in ein Gespräch, wie die Polizei erklärte. Die 84-Jährige habe das jedoch abgelehnt.

In ihrer Wohnung stellte sie fest, dass ihr Portemonnaie fehlte. Darin sollen etwa 300 Euro gewesen sein.