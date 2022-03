Kleinkind bleibt mit Finger in Spielzeug stecken - Feuerwehr muss ausrücken

Ein Vierjähriger ist in Düsseldorf mit einem Finger so im Verbindungsloch einer Holzeisenbahnschiene steckengeblieben, dass die Feuerwehr zum Einsatz kam.

Düsseldorf/dpa - Ein Vierjähriger ist in Düsseldorf mit einem Finger so im Verbindungsloch einer Holzeisenbahnschiene steckengeblieben, dass die Feuerwehr zum Einsatz kam. Nach dem Malheur sei der Vater mit dem Sohn in einem Krankenhaus aufgetaucht, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Als die Gipssäge dort versagte, rief das Klinikpersonal die Feuerwehrleute zur Hilfe.

Mit einer einfachen Handsäge war das Kind dann schnell befreit, ohne dass es Blessuren davontrug. "Die Bevölkerung wird immer hilfloser und hat oft auch kein Werkzeug zu Hause", sagte ein Feuerwehrsprecher. "Es gibt nichts, was es nicht gibt."