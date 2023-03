Oma will Enkel retten und rennt auf Fahrbahn: Beide bei Unfall in Magdeburg verletzt

Magdeburg (vs) - Bei einem Zusammenprall mit einem Auto sind ein Kleinkind und seine Großmutter am Freitagmittag in der Leipziger Chaussee in Magdeburg verletzt worden. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach soll das dreijähriges Kind plötzlich über die Fahrbahn gerannt sein. Seine Großmutter habe noch versucht, es festzuhalten, heißt es von Seiten der Beamten. Sie soll selbst auf die Fahrbahn gesprungen sein und nach dem Kind gegriffen haben. Eine Kollision mit einem vorbeifahrenden Auto konnte trotz Bremsung offenbar nicht verhindert werden.

Das Kind und seine Großmutter wurden offenbar leicht verletzt. Die Polizei habe Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen, heißt es.