Vor einem Club in der Straße "Hubertus" in Köthen ist es zu einer Auseinandersetzung gekommen. Dabei wurden zwei Männer angegriffen.

Köthen/DUR. - Am Freitag gegen 3.30 Uhr sollen zwei männliche Personen vor einem Club in der Straße "Hubertus" in Köthen laut Polizei in einen Streit geraten sein.

Als es zu eskalieren drohte, habe sich ein 28-Jähriger eingemischt. Dieser wurde daraufhin laut Polizei durch einen Faustschlag von einem der Männer attackiert. Dadurch außer Gefecht gesetzt, schritt nun ein 23-Jähriger ein, heißt es weiter.

Auch dieser sei von dem Mann mit einem Faustschlag angegriffen worden. Beide Geschädigte erlitten Verletzungen im Gesichtsbereich, so die Beamten. Ein Rettungswagen sei zum Einsatz gekommen und habe den 28-Jährigen zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Klinikum eingeliefert.

Der unbekannte Täter hatte laut Polizei zwischenzeitlich die Örtlichkeit verlassen. Er wurde als circa 1,85 bis 1,90 m groß und von athletischer Gestalt beschrieben.