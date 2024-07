In einer Asylbewerberunterkunft in Bernburg ist es zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Ein Mann wurde verletzt.

Ein Mann ist in einer Asylbewerberunterkunft in Bernburg verletzt gefunden worden.

Bernburg/DUR. - Am Dienstagabend ist es in Bernburg zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei hat der Sicherheitsdienst der Asylbewerberunterkunft in der Bahnhofstraße einen Bewohner mit einer stark blutenden Wunde am Unterarm vor der Unterkunft gefunden.

Der 53 Jahre alte Asylbewerber sei ins Uniklinikum Magdeburg gebracht und dort stationär aufgenommen worden, so die Polizei.

Laut den Angaben war es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Verletzten und einem 21 Jahre alten Asylbewerber gekommen. Der Tatverdächtige wurde wenig später geschnappt, heißt es.

Die vorläufige Festnahme sei jedoch durch die Staatsanwaltschaft noch am Abend aufgehoben worden. Die Ermittlungen dauern an.