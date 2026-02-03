Eine Frau hat in Weißenfels nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit ihrem Ex-Freund die Polizei gerufen. Der fiel dann gleich noch mit weiteren Vergehen auf.

Betrunkener 26-Jähriger schlägt Ex-Freundin und legt sich dann mit der Polizei an

In Weißenfels hat ein junger Mann zunächst seine Ex-Freundin geschlagen und sich anschließend der Polizei widersetzt.

Weißenfels. - Gleich mehrere Ermittlungsverfahren erwarten einen 26-Jährigen, der seine Freundin geschlagen und auf Polizisten losgegangen sein soll. Darüber informiert die Polizei.

Laut ihren Angaben suchten die Polizisten den 26-Jährigen auf, nachdem eine Frau im Weißenfelser Ortsteil Pettstädt am Montagabend wegen der gewaltsamen Auseinandersetzung mit ihrem Ex-Freund den Notruf gewählt hatte.

Tatverdächtiger leistet in Weißenfels Widerstand gegen die Polizei

Sie trafen den Mann, wie er durch den Ort fuhr - und das, obwohl er keinen Führerschein besitzt. Bei der anschließenden Kontrolle, so die Polizei weiter, verweigerte der 26-Jährige trotz wahrnehmbarem Alkoholgeruch die Durchführung eines Atemalkoholtests.

Zudem habe er Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen geleistet, so dass er zu Boden gebracht und fixiert werden musste. Es sei eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus angeordnet worden.

Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Außerdem wurden dem Mann Kontakt- und Annäherungsversuche zu seiner Ex-Freundin untersagt.