Wegen Körperverletzung fahndete die Polizei Halle nach einem bislang unbekannten Mann. Nach einer Öffentlichkeitsfahndung konnte der mutmaßliche Schläger ermittelt werden.

Nach Schlägerei: Beschuldigter konnte in Halle nach Fahndung gefunden werden

Die Polizei suchte nach einer Körperverletzung in Halle den Täter.

Halle (Saale). –Seit Juni 2025 suchte die Polizei in Halle nach einem unbekannten Täter. Er soll einen anderen Mann in einem Mehrfamilienhaus geschlagen haben.

Mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung konnte die Polizei den Beschuldigten im Februar 2026 ausfindig machen.