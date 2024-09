Wittenberg. - Am Dienstag ist gegen 18.50 Uhr in der Schillerstraße und in der Sternstraße in Wittenberg zwischen acht Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren eine Auseinandersetzung eskaliert.

Dabei wurden drei Personen laut Polizei leicht verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es seien mehrere Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet worden.

Die Ermittlungen zu den Motiven und Tatbeteiligungen der einzelnen Personen dauern an, heißt es.