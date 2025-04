Der Brand auf einem Balkon im Kornwestheimer Ring in Weißenfels griff auf die angrenzende Wohnung über. Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten evakuiert werden.

Wohnung brennt in Weißenfels: Bewohner im Kornwestheimer Ring evakuiert

Brand in Mehrfamilienhaus: Die Feuerwehr war im Einsatz im Kornwestheimer Ring in Weißenfels.

Weißenfels.- Ein Balkonbrand hat am frühen Mittwochmorgen in einem Mehrfamilienhaus im Kornwestheimer Ring in Weißenfels einen Feuerwehreinsatz ausgelöst, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach brach der Brand aus bislang unbekannter Ursache kurz vor 2 Uhr auf dem Balkon einer Wohnung in der ersten Etage aus. In der Folge sei das Feuer auf die Wohnung übergegangen, habe sich dort aber durch das Eingreifen der Brandschützer nicht vollständig ausbreiten können, heißt es.

Mieter unauffindbar: Hoher Schaden nach Wohnungsbrand in Weißenfels

Da sich weder der Mieter noch andere Personen zu dem Zeitpunkt in der Wohnung befanden, wurde niemand verletzt. Die restlichen Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten über die Dauer der Brandbekämpfung evakuiert werden, konnten aber nach der Entlüftung des Gebäudes wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Bislang sei der Mieter der Brandwohnung nicht auffindbar, so die Beamten weiter. Bei seiner Rückkehr erwartet ihn ein geschätzter Schaden von 15.000 Euro, der durch Verrußungen an Fassade, Balkon und Wohnungseinrichtung entstanden sei.