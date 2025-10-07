In Merseburg hat die Polizei vier mutmaßliche Ladendiebe auf frischer Tat ertappt. Allen vier Übeltätern wurde ein Hausverbot erteilt.

Vier Ladendiebstähle in Merseburg: Alle Täter werden auf frischer Tat ertappt

Merseburg. – Am Montag hat es in der Oeltzschnerstraße in Merseburg insgesamt vier Ladendiebstähle gegeben, teilt die Polizei mit.

Verantwortlich dafür waren demnach vier Männer, die überwiegend Alkohol und Lebensmittel stehlen wollten. In allen Fällen seien die mutmaßlichen Täter – teils durch Videoüberwachung – ertappt worden. Ihnen wurden Hausverbote erteilt und entsprechende Anzeigen geschrieben, so die Polizei zu den Diebstählen.

In einem Fall hab der Täter sein Diebesgut in einem Rucksack und in der Jackentasche versteckt. Er habe, als er von einem Mitarbeiter gestellt wurde, Widerstand geleistet.

In einem weiteren Fall sei neben dem Diebesgut auch ein Schlagstock bei dem Täter gefunden worden.