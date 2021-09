Lagerhalle brennt in Lösau im Burgenlandkreis - Feuerwehr vor Ort

Am Mittwochmorgen kam es zu einem Brand im Lützener Ortsteil Lösau im Burgenlandkreis. Die Feuerwehr befindet sich vor Ort - die Löscharbeiten dauern an.

In Lösau im Burgenlandkreis brennt eine Lagerhalle.

Lösau/DUR - Im Lützener Ortsteil Lösau brennt derzeit eine Lagerhalle. Wie die Polizei mitteilt, befindet sich das Gebäude in der Provinzialstraße im Bereich der Landesstraße 188 - das Feuer wurde 4.51 Uhr gemeldet.

In der Lagehalle befinden mehrere Kanister, in denen Kraftstoffe gelagert sind. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Löscharbeiten dauern an.