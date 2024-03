Landkreis Wittenberg Leiche bei Jessen: Verwesung "relativ weit fortgeschritten" - Mann seit 8. Januar vermisst

In der Nähe von Jessen ist am Dienstagabend, dem 20. Februar, eine männliche Leiche gefunden worden. Die Verwesung ist laut Polizei "relativ weit fortgeschritten". Was bisher bekannt ist.