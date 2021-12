Unbekannte versuchen, Geldautomaten in Langebogen zu sprengen

Polizei und Feuerwehr waren in der Nacht zu Mittwoch in Langenbogen im Einsatz, nachdem dort versucht worden war, einen Geldautomaten zu sprengen.

Halle (Saale)/DUR/mad - Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in Langenbogen, einem Ortstei lder Gemeinde Teutschenthal im Saalekreis, mit dem Versuch gescheitert, einen Geldautomaten zu sprengen. Der oder die Täter hatten gegen 2.30 Uhr an dem Automaten manipuliert und Allarm ausgelöst. Eine Explosion gab es aber offenbar nicht, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwochmorgen.

Als die Beamten am Einsatzort im Köchstedter Weg eintrafen, waren die Täter bereits verschwunden. Es wurden zunächst Kräfte der Feuerwehr hinzugezogen, um eine womöglich bestehende Explosionsgefahr auszuschließen. Anschließend sicherte die Krminaltechnik Spuren. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter nciht an den Inhalt des Geldautomaten.