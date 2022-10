Kinder manipulieren Gleise: Steine am Bahnhof Halle-Rosengarten

Zwei Jungen haben sich und Zugreisende am Bahnhof Halle-Rosengarten offenbar in Lebensgefahr gebracht, indem sie die Gleise manipulierten.

Zwei Kinder haben am Sonntag am Bahnhof Halle-Rosengarten die Gleise mit Schottersteinen manipuliert. Symbolbild:

Halle (vs) - Offenbar haben zwei Kinder am Sonntag am Bahnhof Halle-Rosengarten die Bahngleise manipuliert. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach sollen die 13- und 15-jährigen Jungen an der betreffenden Stelle Schottersteine auf das Gleis gelegt haben. Noch vor Ort konnten die Beamten offenbar die Jugendlichen antreffen. Bei den Befragungen sollen die Jungen widersprüchliche Angaben zum Aufenthaltsgrund gemacht haben. Außerdem scheinen die Beamten frisches Steinmehl auf dem Gleis bemerkt zu haben.

Die Polizisten stellten anscheinend die Personalien der beiden Jugendlichen fest, belehrten diese eindringlich über die Gefahr, in die sie sich begeben hatten und übergaben sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen den Erziehungsberechtigten. Zudem soll ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet worden sein.

In diesem Zusammenhang erinnert die Polizei daran, dass Bahnanlagen keine Spielplätze seien. "Die Kinder und Jugendlichen begeben sich mit ihrem Handeln in Lebensgefahr. Die Züge nähern sich fast lautlos an und können je nach Windrichtung oft sehr spät wahrgenommen werden. Außerdem geht von den vorbeifahrenden Zügen eine enorme Sogwirkung aus, die ebenfalls zu gravierenden, wenn nicht sogar tödlichen Unfällen führen kann", heißt es in einer Mitteilung.