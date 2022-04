Werdershausen: Leiche in leerstehendem Haus in gefunden - Mann galt zwei Jahre als vermisst

Werdershausen/MZ - Zwei Jahre nach dem spurlosen Verschwinden eines damals 81-Jährigen aus der Stadt Südliches Anhalt hat die Polizei seine Leiche in einem leerstenden Haus unweit seiner letzten Wohnanschrift gefunden. Das geht aus einer am Mittwoch verschickten Pressemitteilung der Polizeiinspektion in Dessau hervor.

Der 81-Jährige hatte am 6. März 2020 offenbar zu Fuß seine Wohnung im Ortsteil Werdershausen verlassen. Er galt als gesundheitlich eingeschränkt. Die Polizei hatte sich anschließend mehrfach mit Hubschrauber, Hunden und der Tauchergruppe auf die Suche des Mannes begeben.

Bundesweit zur Fahndung ausgeschrieben

Sein Verschwinden blieb ein Rätsel. Ein letzte großer Einsatz war im September 2020 rund um die Gewässer im Ortsteil Wörbzig. Zwischenzeitlich wurde der Mann sogar bundesweit zur Fahndung ausgeschrieben. Alles vergebens.

Vor etwas zwei Wochen, am 12. April, wurde der Leichnam schließlich von Arbeitern in einem leerstehenden Gebäude in Werdershausen entdeckt. Eine rechtsmedizinische Untersuchung hat inzwischen die Identität des 81-Jährigen bestätigt. Eine Fremdeinwirkung konnte hingegen nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen in der Sache wurden eingestellt.