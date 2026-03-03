Am frühen Dienstagmorgen ist am Bahnübergang Almrich in Naumburg die Leiche eines 56-jährigen Mannes gefunden worden. Laut ersten Ermittlungen der Polizei wurde er von einem Zug erfasst. Die Zugstrecke blieb fast zwei Stunden lang gesperrt.

Am Bahnübergang Almrich in Naumburg wurde am Dienstagmorgen eine Leiche entdeckt. Die Polizei geht davon aus, dass der 56-Jährige mit einem Zug zusammengestoßen ist und anschließend seinen Verletzungen erlag.

Naumburg (Saale). - Am Dienstagmorgen ist am Bahnübergang Almrich in Naumburg (Saale) ein 56-jähriger Mann tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, wurde die leblose Person gegen 6.40 Uhr am Gleis gefunden.

Mann stirbt an Bahnübergang in Naumburg: Polizei rekonstruiert Geschehen

Nach ersten Erkenntnissen war der Mann infolge eines Zusammenstoßes mit einem Zug ums Leben gekommen. Die Kriminalpolizei nahm noch am am Fundort umfangreiche Ermittlungen zu den bislang ungeklärten Umständen des Zusammenstoßes auf.

Der genaue Hergang des Geschehens soll nun rekonstruiert werden, auch die Bundespolizei war an den Maßnahmen beteiligt.

Nach Leichenfund: Bahnstrecke bei Naumburg fast zwei Stunden lang gesperrt

Für die Dauer der Spurensicherung blieb die betroffene Bahnstrecke gesperrt. Nachdem die Beamten der Kriminaltechnik ihre Arbeit abgeschlossen hatten, konnte die Strecke gegen 8.20 Uhr wieder für den Zugverkehr freigegeben werden.

Ob es sich um einen Unfall oder ein anderes Geschehen handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.