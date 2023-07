Am Samstagabend, den 01. Juli 2023, fanden Polizei- und Rettungskräfte eine leblose Person in einer Wohnung in Merseburg auf.

Merseburg/DUR - Am Samstagabend fanden Polizei- und Rettungskräfte gegen 22.20 Uhr eine leblose Person in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Weißenfelser Straße auf, heißt es in einer Mitteilung der Polizei am Sonntagmittag.

Laut der Polizeiinspektion Halle (Saale) wird vermutet, dass es sich bei dem Verstorbenen um den 52-jährigen Wohnungsinhaber handeln könnte. Eine eindeutige Identifizierung stehe noch aus.

Auslöser für den Einsatz war die Mitteilung, dass der Mann seit dem Vortag nicht mehr erreichbar gewesen sei, heißt es weiter in dem Polizeibericht.

Toter in Merseburger Wohnung gefunden - Wurde die Person ermordet?

Das Verletzungsbild sowie die Umstände des Auffindens erhärten den Verdacht, dass auf die Person gewaltsam eingewirkt worden sein könnte, so die Polizei aus Halle. Weiter heißt es in der Mitteilung der Polizeiinspektion, dass vor Ort eine umfangreiche Spurensicherung erfolgte. Die Ermittlungen stehen noch am Anfang und dauern an.